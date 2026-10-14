(ANSA) - VERONA, 14 OTT - Ricorre oggi il primo anniversario della strage di Castel d'Azzano (Verona), dove durante un'operazione congiunta delle forze dell'ordine, un'esplosione nel casolare dei fratelli Ramponi uccise tre carabinieri, Valerio Daprà, Marco Piffari e Davide Bernardello. A Padova in mattinata si svolge una cerimonia in forma privata al Comando Legione Veneto Carabinieri, alla presenza del comandante regionale, Ettore Bramato, e dei familiari delle tre vittime. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare, tra le quali anche Maria Luisa Ramponi, accusata assieme ai fratelli Franco e Dino di strage in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di materiale esplosivo. La miccia che innescò la tragica esplosione sarebbe stata accesa dalla donna, che nella deflagrazione riportò gravi ustioni. I tre fratelli sono in carcere e sono stati rinviati a giudizio: il processo si aprirà il 26 ottobre in Corte d'Assise. A Forette, frazione di Castel d'Azzano, nel pomeriggio sarà celebrata una messa di suffragio. (ANSA).