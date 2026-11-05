(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Alcune centinaia di tifosi ungheresi del Ferencvàros, squadra di Budapest impegnata in serata nella partita di Europa League contro il Milan, alcuni con magliette di Benito Mussolini, hanno srotolato un lungo striscione con la scritta "We have to defend Europe!' davanti al sagrato del Duomo a Milano. I tifosi, appartenenti al gruppo ultras di estrema destra dei Green Monsters, hanno anche mostrato uno striscione con la scritta "Rispetto, padre" e l'immagine di padre Giannicola Maria Simone, parroco della chiesa di Sant'Alessandro di Zebedia a Milano, che ha mostrato il dito medio ai manifestanti che avevano provocato tafferugli e devastazioni lo scorso 17 ottobre. (ANSA).