(ANSA) - ROMA, 06 SET - Il caldo anomalo è agli sgoccioli: dopo una domenica con temperature superiori alla media e i primi giorni della prossima settimana ancora con temperature estive, da mercoledì 9 settembre è atteso un cambiamento, con l'arrivo di piogge e aria fresca. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. L'arrivo della perturbazione, osserva, "metterà definitivamente fine alla lunga fase anticiclonica di matrice subtropicale" Per oggi e per i primi giorni della prossima settimana "si prevede tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta l'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, con temperature che si manterranno elevate, con massime oltre 33-34°C nelle principali città, fino ai picchi di 36°C nel foggiano e nelle zone interne delle due Isole Maggiori. A partire da mercoledì 9 settembre, però, si prevede che un'area di bassa pressione posizionata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia scenderà verso il Mediterraneo, convogliando correnti d'aria più fresche e instabili. Scontrandosi con il calore accumulato nei bassi strati dell'atmosfera, le masse d'aria fredda potrebbero innescare precipitazioni, localmente anche molto intense, che dalle regioni settentrionali si estenderanno verso il Centro-Sud. Si prevede inoltre un calo delle temperature, che potranno avvicinarsi alle medie di questo periodo. Nel dettaglio: Domenica 6: al Nord soleggiato e caldo; al Centro soleggiato e caldo: al Sud sole prevalente. Lunedì 7: al Nord soleggiato e caldo, qualche acquazzone in montagna; al Centro soleggiato e caldo; al Sud bel tempo. Martedì 8: al Nord sole e caldo, qualche rovescio sulle Alpi; al Centro soleggiato ovunque; al Sud sole e caldo. (ANSA).