(ANSA) - BELGRADO, 18 AGO - Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato,. che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio, mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz: lo segnala il Centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto) sul suo sito, ripreso anche da Al Jazeera. I membri dell'equipaggio stanno ricevendo assistenza dalla Guardia Costiera dell'Oman e, al momento, non si segnalano impatti ambientali, aggiunge l'Ukmto. (ANSA).