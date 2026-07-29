(ANSA) - MESSINA, 29 LUG - Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel cantiere per un centro commerciale a Zafferia, a Messina. L'incidente è avvenuto ieri ma lo hanno reso noto oggi la Uil della Città dello Stretto e la Feneal Uil Sicilia. "Secondo quanto risulta - si legge nel comunicato dei segretari Ivan Tripodi e Pasquale De Vardo - al momento dell'incidente le attività lavorative erano a pieno regime, nonostante la vigente ordinanza della Regione siciliana imponesse tassativamente la sospensione a partire dalle 12.30, essendo la giornata classificata dal sistema Worklimate con livello di rischio alto per stress termico. Tutto ciò - osservano i sindacalisti - è vergognoso e inammissibile. Quante altre tragedie dovranno verificarsi prima che si decida di intervenire? Ormai da settimane denunciamo pubblicamente il mancato rispetto dell'ordinanza regionale e continuiamo a segnalare pubblicamente cantieri nei quali la stessa viene vergognosamente violata e si lavora, senza alcun rispetto per la salute dei lavoratori, nelle ore vietate". I sindacalisti di Uil e Feneal Uil chiedono che "venga fatta piena luce sul grave incidente avvenuto a Zafferia" e sollecitano " il rispetto dell'ordinanza regionale, delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e una forte azione di repressione delle singole responsabilità eventualmente connesse alla prosecuzione delle attività lavorative in presenza di un rischio climatico elevato". (ANSA).