(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - Agli Uffizi "non è stato compiuto nessun danno né è stato effettuato alcun furto", "⁠non ci sono prove di alcun tipo riguardo al possesso da parte degli hacker di mappe sulla sicurezza", inoltre "le telecamere erano in fase di sostituzione da un anno" ma "la situazione non era affatto come al Louvre". Lo scrivono le Gallerie in una nota relativa al servizio del Corriere della Sera relativo a un attacco cyber ai sistemi di sicurezza del polo museale fiorentino. "Non sono state rubate password", si legge ancora, "nessuna, in assoluto, perché i sistemi di sicurezza sono a circuito chiuso interno e non aperti all'esterno". (ANSA).