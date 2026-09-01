(ANSA) - BRUXELLES, 01 SET - "Posso confermare che abbiamo ricevuto una notifica dall'Italia per estendere di 15 giorni la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Ora valuteremo la notifica dell'Italia. Stiamo parlando di reintroduzione di controlli temporanei, limitati a 15 giorni fino a settembre. Il Commissario Brunner è in stretto e regolare contatto con i suoi omologhi in Italia e Spagna e anche il coordinatore della Commissione per Schengen sta seguendo la questione molto da vicino". Lo afferma un portavoce della Commissione Ue nel briefing quotidiano con la stampa. (ANSA).