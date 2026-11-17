(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - La Commissione europea ha ritenuto in via preliminare che Temu abbia violato la legge sui servizi digitali (Dsa) per non aver adottato misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci a mitigare il rischio che sulla piattaforma siano offerti prodotti illegali. In particolare, presentano criticità i controlli sulla sicurezza dei prodotti, la moderazione dei contenuti e il sistema di sanzioni nei confronti dei venditori. Temu potrà ora presentare le proprie osservazioni. Se la violazione sarà confermata, rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale. (ANSA).