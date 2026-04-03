(ANSA) - BRUXELLES, 03 APR - "La clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare dal loro percorso di spesa netta, può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Unione europea nel suo complesso. Stiamo monitorando attentamente la situazione volatile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in questo scenario". E' quanto afferma un portavoce della Commissione europea interpellato dall'ANSA sull'ipotesi di sospensione del Patto di stabilità. (ANSA).