(ANSA) - BRUXELLES, 04 NOV - "Non commentiamo i risultati delle elezioni. Rispettiamo la volontà democratica dei cittadini espressa attraverso il voto, com'è avvenuto negli Stati Uniti d'America, e naturalmente consideriamo gli Stati Uniti nostri stretti alleati e partner. Continueremo i nostri contatti". Lo ha detto il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, rispondendo a una domanda su come i risultati delle elezioni di midterm e la nuova composizione del Congresso potrebbero modificare le relazioni tra Bruxelles e Washington. "Quanto al modo in cui evolveranno gli sviluppi interni, spetta agli Stati Uniti, al Congresso e al potere legislativo". (ANSA).