(ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - L'Unione Europea "respinge con fermezza" qualsiasi minaccia o attacco "contro le infrastrutture civili essenziali". Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea. Tali azioni sono considerate "estremamente pericolose" in quanto rischiano di avere ripercussioni "su milioni di persone in Medio Oriente e oltre, con il rischio di provocare un'ulteriore e pericolosa escalation". L'Ue esorta tutte le parti a dar prova "della massima moderazione", a proteggere i civili e le infrastrutture civili e a rispettare "pienamente il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario". (ANSA).