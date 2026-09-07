(ANSA) - NUUK, 07 SET - "La Groenlandia può contare sull'Ue. Oggi sono tornata per presentare i risultati concreti della nostra stretta cooperazione: un nuovo pacchetto di partenariato Ue-Groenlandia del valore di 200 milioni di euro. Ciò creerà nuove opportunità e rafforzerà il ruolo di un'Ue forte e impegnata sia in Groenlandia che nell'Artico. Perché la Groenlandia è un alleato strategico e un amico fidato". Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Nuuk annunciando il nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026 e 2027, pari al 7-8% del Pil groenlandese in due anni. (ANSA).