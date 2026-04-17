(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - "Non ci sono indicazioni di una carenza sistematica di carburante che possa portare a cancellazioni di voli su larga scala. Stiamo monitorando attentamente, anche in collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa. "Queste decisioni prese dai singoli aeroporti sono di loro esclusiva competenza, ma non stiamo assistendo a una carenza sistematica e diffusa di carburante", ha aggiunto. (ANSA).