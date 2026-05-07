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(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAG - Anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare ex-post i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà, a quanto si apprende, la Commissione europea con un pacchetto di linee guida, in adozione domani, rivolto al settore del trasporto aereo nel pieno della crisi in Medio Oriente. Le misure, non vincolanti, riguarderanno in particolare le norme sugli slot aeroportuali, il divieto di rifornimento in volo, gli obblighi di servizio pubblico e l'uso di altri combustibili importati, in particolare quello statunitense di tipo A ad oggi non utilizzato in Europa. (ANSA).