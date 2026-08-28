(ANSA) - BRUXELLES, 28 AGO - "Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i valori europei più fondamentali e non ha posto né nell'Unione europea né nei Paesi candidati". Lo dice all'ANSA un portavoce della Commissione Ue, interpellato sulla notizia che l'ex leader serbo-bosniaco Ratko Mladić sarà sepolto con onori militari e di Stato. "Stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Era un criminale di guerra", ricorda. "Qualora Ratko Mladić fosse sepolto in Serbia, spetterebbe alle autorità serbe confermare il loro eventuale ruolo nei funerali di Ratko Mladić", sottolinea. (ANSA).