(ANSA) - BRUXELLES, 05 MAG - La Commissione Ue ha oggi erogato altri 5,85 miliardi di euro per i Pnrr di Germania e Slovacchia portando il totale dei fondi del Recovery erogati a superare le cifra simbolica dei 400 miliardi di euro. "Raggiungere i 400 miliardi di euro di erogazioni di NextGeneration Eu è più di una tappa: è la prova della determinazione dell'Europa a trasformare una crisi in un'opportunità. Stiamo costruendo un'Unione più verde, più competitiva e più equa per tutti", dichiara la presidente della Commissioen Ue Ursula von der Leyen ricordando che "entriamo nella fase finale di questo programma storico". (ANSA).