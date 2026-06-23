(ANSA) - BRUXELLES, 23 GIU - "Non divulghiamo i dettagli delle riunioni tecniche prima che si siano svolte. Ciò è dovuto a ragioni di sicurezza. I contatti con i rappresentanti delle autorità de facto dell'Afghanistan sono in corso da tempo. Un primo incontro si è tenuto in Afghanistan a gennaio. Questi contatti giungono in risposta a un'iniziativa di 20 Stati membri" in cui "chiedono alla Commissione di coordinare i contatti tecnici sul rimpatrio di persone che hanno commesso reati gravi o che rappresentano una minaccia per la sicurezza". Lo afferma un portavoce della Commissione Ue nel briefing con la stampa, sull'incontro di oggi dei talebani a Bruxelles. "In questo modo, perseguiamo un approccio globale e coordinato, e dobbiamo tenere presente che il rimpatrio effettivo è di competenza degli Stati membri. Le autorità degli Stati membri esaminano ogni caso individualmente, è loro dovere farlo. Questa revisione individuale è prevista anche dal diritto dell'UE, e poi decidono se e dove una persona può essere rimpatriata nella sua giurisdizione", spiega il portavoce Markus Lemmert, commentando la contestata visita odierna degli esponenti del regime di Kabul. "La Commissione può fornire assistenza e coordinamento, ed è proprio ciò che stiamo facendo attraverso questi contatti a livello tecnico. Di fatto, l'incontro che stiamo organizzando a Bruxelles sarà anche un'opportunità per gli Stati membri, a livello tecnico, di stabilire contatti, perché saranno proprio questi Stati membri a dover effettuare i rimpatri e a dover essere in contatto tra loro. Ci riferiamo innanzitutto alle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza e ai criminali pericolosi che gli Stati membri desiderano rimpatriare", ribadisce. All'incontro partecipano, da parte della Commissione, funzionari delle DG, e se ci sono donne "non forniamo dettagli sugli incontri tecnici prima che abbiano avuto luogo", aggiunge, mentre "sula delegazione delle controparti, dovete chiedere a loro". (ANSA).