(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - La Commissione Ue ha avviato un procedimento formale nei confronti di Booking.com per verificare il rispetto del Digital Services Act (Dsa), con particolare riferimento alla gestione degli annunci fraudolenti, alle truffe di phishing e alla trasparenza delle inserzioni a pagamento. "I cittadini europei dovrebbero poter prenotare le proprie vacanze senza il timore di essere truffati. Il Dsa attribuisce alle piattaforme chiare responsabilità per far fronte a tali rischi, e dobbiamo garantire che la principale piattaforma di prenotazione in Europa le prenda sul serio" ha dichiarato la vice presidente della Commissione Henna Virkkunen. (ANSA).