(ANSA) - BRUXELLES, 13 FEB - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen "non ha detto che ci sarà una revisione del disegno del mercato dell'elettricità prima del Consiglio europeo di marzo. Ha detto è che ora sono in discussione diverse opzioni che saranno presentate al prossimo Vertice Ue insieme a delle conclusioni sul fatto che sia giunto il momento di andare avanti con la progettazione del mercato o che la progettazione attuale sia ancora valida". Lo ha chiarito un portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa, interpellata sulle dichiarazioni della presidente Ursula von der Leyen al ritiro informale dei leader Ue sugli sforzi per abbassare i prezzi dell'energia. La portavoce dell'esecutivo ha quindi ricordato che il mercato elettrico dell'Ue è stato riformato da appena due anni. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri Stati membri e con le parti interessate per alimentare il lavoro che abbiamo svolto. Questo lavoro ora continuerà". (ANSA).