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(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "L'Ue prende atto della pubblicazione da parte degli Stati Uniti dei risultati preliminari dell'indagine condotta ai sensi della Sezione 301. Esamineremo tali risultati. Allo stesso tempo, respingiamo con forza la premessa secondo cui l'Europa sarebbe una fonte di sovraccapacità strutturale. Al contrario, l'Europa è tra i soggetti più esposti al fenomeno della sovraccapacità": Lo sottolinea un portavoce della Commissione. "Ai sensi della dichiarazione congiunta, si applica il massimale del 15%. Ci aspettiamo che qualsiasi misura derivante da questa indagine lo rispetti pienamente, anche se combinata con i dazi esistenti", aggiunge. (ANSA).