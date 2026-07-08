(ANSA) - UDINE, 08 LUG - L'Università di Udine ha vinto l'Air Cargo Challenge 2026, la più importante sfida universitaria internazionale di progettazione e volo di aerei radiocomandati, che si è svolta a Stoccarda con 34 squadre di atenei di tutto il mondo, fra i quali Australia, Cina, Stati Uniti e Thailandia, oltre che dall'Europa. La squadra AeroUd di studenti di ingegneria, ha vinto dopo tre secondi posti consecutivi (in 2019, 2022, 2024). La prossima edizione della gara, che ha cadenza biennale, si svolgerà all'Università di Udine nel 2028. Per la sfida, la squadra udinese ha sviluppato un velivolo in fibra di carbonio, lungo due metri e con apertura alare di quasi tre e peso di 2,6 kg, è stato battezzato SandoCan, pilotato da Enrico Lo Greco. Il velivolo può trasportare un carico di 3,85 chilogrammi, raggiungendo una velocità superiore ai 100 chilometri orari. La prova consisteva nel trasportare il maggior numero possibile di lattine del peso di 350 grammi ciascuna, percorrendo in 120 secondi la massima distanza. La sfida finale è stata disputata contro il Politecnico di Monaco di Baviera in tre round su cinque, chiudendo con un vantaggio di 24 punti su un totale di 1.402. Nella classifica finale, buone prestazioni anche da parte dei politecnici di Torino (7°) e Milano (21°), le università di Padova (5°) e di Bologna (32°), e i politecnici di Valencia (3°) e di Delft (10°). "Il successo di quest'anno - dice il prof. Luca Casarsa - è il coronamento di un percorso di eccellenza costruito nel tempo". (ANSA).