(ANSA) - TORINO, 22 GIU - È cominciata stamani a Torino l'udienza preliminare nell'inchiesta su presunte irregolarità fiscali maturate sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. La figlia, Margherita Agnelli, ha chiesto di costituirsi parte civile. Ad essere chiamati in causa sono John Elkann , il commercialista di famiglia Gianluca Ferrero e, per un episodio diverso, il notaio Remo Morone. L'udienza è stata aggiornata a settembre per dare modo alle difese di esprimere un parere. (ANSA).