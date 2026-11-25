(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La notizia della morte di due militari libici dell'esercito nazionale, a seguito dell'attacco attribuito all'Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane. Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l'Ucraina, e in particolare con l'Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile". E' quanto si legge in una nota della Lega. "Il rischio concreto è quello di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l'inviato speciale Massad Boulos - prosegue - Le reazioni preannunciate dall'esercito nazionale libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione ucraina. (ANSA).