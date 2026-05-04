(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Shu Zou e Liu Chongbing, gestori del bar di viale Cermenate a Milano imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconoscendo invece l'attenuante della provocazione. (ANSA).