(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 18 APR - Grande partecipazione oggi a Massa (Massa Carrara) ai funerali di Giacomo Bongiorni. La città di Massa, dopo le migliaia di persone presenti pochi giorni fa alla fiaccolata in ricordo del 47enne, ha partecipato anche il giorno delle esequie nel quale è stato proclamato lutto cittadino dall'amministrazione comunale. La funzione si sta svolgendo all'interno della Cattedrale di Massa, con l'orazione affidata al vescovo Mario Vaccari. Ai funerali, oltre a familiari e amici di Giacomo Bongiorni, presenti molte istituzioni locali ed esponenti politici massesi e delle città vicine. Presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, seduto insieme alle istituzioni. La bara di Bongiorni è entrata in chiesa accolta da un lungo applauso della città e dal rintocco delle campane. Tanti i fiori, i disegni e i bigliettini lasciati fuori dalla chiesa, come omaggio a Bongiorni. (ANSA).