(di Alessio Porcu) (ANSA) - CASTRO DEI VOLSCI, 01 NOV - Prima la discussione, a pochi passi dal bar di una stazione ferroviaria nel Frusinate: animata, accesa, al punto che i pochi ancora presenti nel locale sono usciti ed hanno diviso i due uomini che litigavano. Sembrava chiusa lì tra Claudio Mantua, 48 anni, dipendente della Dussmann società che svolge servizi sulle carrozze di Trenitalia e il gommista Antonio Perfili di 38 anni. Poi però, qualcuno dei testimoni dice che proprio il gommista sarebbe tornato indietro ed avrebbe sferrato una serie di coltellate contro il 48enne, lasciandolo a terra ferito. In modo grave. Banale sarebbe il motivo alla base della lite sfociata in omicidio sabato sera: un ritardo nel cambio delle gomme, condito con offese. Sono stati gli stessi avventori del bar della stazione di Castro dei Volsci - Pofi - Vallecorsa, che poco prima avevano diviso i due, a chiamare i soccorsi, facendo intervenire i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha capito subito l'importanza di quelle ferite ed ha chiesto l'intervento di un elicottero per effettuare il trasferimento a Roma del paziente. Ma è stato inutile. Claudio Mantua ed Antonio Perfili si conoscevano: abitavano nella stessa città, Castro dei Volsci, ma non si frequentavano. In caserma, ai carabinieri, il gommista avrebbe detto che era stato affrontato dall'addetto ai servizi ferroviari che stava andando a prendere servizio per il turno di notte. Gli avrebbe contestato un cambio di gomme che tardava ad essere effettuato e lo avrebbe offeso in modo pesante. Il primo esame esterno della salma ha individuato almeno cinque coltellate: l'autopsia disposta dal sostituto procuratore Rossella Ricca di Frosinone in settimana dovrà stabilire con esattezza quante siano state e quante mortali. Il magistrato ha disposto la custodia in carcere rubricando il reato di omicidio volontario. Domani mattina trasmetterà il fascicolo al Giudice delle indagini preliminari Ida Logoluso per fissare l'udienza di convalida: è prevista tra martedì e mercoledì. (ANSA).