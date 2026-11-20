(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Diffusa dalla polizia la foto del presunto autore dell'omicidio avvenuto la sera del 13 novembre a Roma, all'altezza del civico 37 di via di Tor Pignattara, dove un cittadino marocchino di 44 anni è stato ferito a morte a colpi di forbici, al culmine di una lite. L'immagine è stata diffusa anche attraverso i canali social della polizia, su disposizione dalla Procura di Roma. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura. L'uomo, ancora in corso di identificazione, si è dato alla fuga dopo l'aggressione. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili al suo rintraccio a contattare la Squadra Mobile al numero 3346903295. (ANSA).