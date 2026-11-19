(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il pg di Cassazione ha chiesto di rendere definitiva la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, 66 anni, ex medico della Virtus e noto oftalmologo bolognese, accusato degli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, commessi, in ipotesi di accusa, con un mix di farmaci, Sevloflurano e Midazolam. Il procuratore generale Simone Perelli nel chiedere il rigetto del ricorso della difesa ha affermato che la sentenza impugnata è una "decisione inattaccabile" perchè "affonta con dovizia tutti i profili. E' stata accertata la penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il duplice omicidio nella mente di chi lo ha ideato doveva essere perfetto, voleva chiudere con il suo passato eliminando chi poteva essere d'ostacolo". Il primo delitto, secondo l'accusa e per le sentenze di primo e secondo grado, fu una sorta di prova generale, con l'87enne Tateo, trovata morta il 9 ottobre 2021, a 87 anni. Poi, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, morì la moglie, ginecologa di 62 anni. Da aprile 2023 Amato è in carcere, dopo l'arresto dei carabinieri: si è sempre proclamato innocente. (ANSA).