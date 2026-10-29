(ANSA) - VERONA, 29 OTT - Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Verona con l'accusa di avere ucciso la moglie, Jessica Dalla Chiara, 32 anni. Il femminicidio risale al 24 giugno 2024. Come riporta il sito del quotidiano L'Arena, l'indagato, che lavora come infermiere, avrebbe somministrato alla donna insulina via flebo per scopi non terapeutici, causandole una crisi ipoglicemica, prima a casa e successivamente in ospedale, dove la donna era stata ricoverata. L'uomo avrebbe anche incassato l'indennizzo per la morte della moglie, che due anni prima aveva stipulato una polizza sulla vita. (ANSA).