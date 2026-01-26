(ANSA) - ROMA, 26 GEN - I giudici della prima Corte d'Assise di Roma sono entrati da alcuni minuti in camera di consiglio per decidere in merito alla richiesta di ergastolo per Gianluca Molinaro accusato del femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Pietrangeli, uccisa con un colpo di fucile a canne mozze il 4 luglio del 2024 nella zona di via Portuense. Nei suoi confronti i pm contestano le aggravanti della premeditazione e dello stalking. Sollecitato anche l'isolamento diurno per 18 mesi. La sentenza è attesa nel tardo pomeriggio. (ANSA).