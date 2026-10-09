(ANSA) - VICENZA, 09 OTT - E' stata condannata a 28 anni e 6 mesi di reclusione Paola Pettinà, la badante accusata di due omicidi e tre tentati omicidi, commessi somministrando psicofarmaci ai pensionati di cui si occupava e al suo ex compagno. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Vicenza al termine del processo di primo grado. La Procura aveva chiesto per la 47enne l'ergastolo. La donna, difesa dall'avvocato Roberto Busa, si era scusata in aula per aver "provocato dolore e sofferenza". (ANSA).