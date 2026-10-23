(ANSA) - LATISANA, 23 OTT - Avrebbe ucciso la madre, soffocandola, e poi avrebbe dato fuoco alla casa in cui vivevano entrambi a Postumia, in Slovenia, con l'intento di occultare l'omicidio. L'uomo, Robert Tomšič, cittadino sloveno di 46 anni, è quindi fuggito verso l'Italia ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri a Latisana (Udine). La donna, Stanislava Tomšič, aveva 74 anni. Il suo omicidio risale a ieri. Il figlio è stato fermato oggi sulla base di un mandato di arresto europeo. (ANSA).