(ANSA) - AVEZZANO, 23 OTT - Un uomo di 53 anni, Marco Panichi, originario di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila, è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate la fidanzata 36enne a Vergiate, in provincia di Varese. Dopo il delitto, l'uomo ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, dove si è costituito presso la caserma dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, Panichi avrebbe confessato l'omicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato. La vittima, di origine straniera, è stata raggiunta da numerosi fendenti. Il 53enne si trova ora in stato di fermo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze del delitto. (ANSA).