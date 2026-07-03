(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 03 LUG - Ha ucciso accoltellandola la ex moglie, 67 anni, che era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Versilia dove si recava a trovarla regolarmente e poi l'uomo, un ottantenne, si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. E' accaduto stamani a Lido di Camaiore (Lucca) intorno alle 11.45. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 alla donna e all'ex marito. Sul posto intervenuta la polizia. Da quanto appreso la donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. (ANSA).