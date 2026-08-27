(ANSA) - BERLINO, 27 AGO - In una scuola del Brandeburgo, alle porte di Berlino, una ragazza di diciotto anni e un uomo di 30 sono rimasti uccisi nel corso di un'aggressione. Lo riportano alcuni media tedeschi fra cui Dpa. Secondo la testata locale, Maerkische Allgemeine, un diciannovenne è stato fermato dalla polizia, che è arrivata sul posto in forze massicce. Il fatto è accaduto nella località di Gosen Neu Zittau, nella scuola privata "Docemus". Nella ricostruzione del giornale, il diciannovenne arrestato avrebbe ucciso la sua ex fidanzata, e un uomo di trent'anni che ha tentato di bloccarlo. (ANSA).