(ANSA) - BENEVENTO, 01 SET - Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il rlocale dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime: si tratta del ristorante-hotel Licciardi, sulle colline di Apice, tra i più noti della zona per lo svolgimento di ricevimenti nuziali, banchetti e cerimonie. La tragedia si è consumata prima dell'apertura del ristorante per pranzo. Sul posto i carabinieri. (ANSA).