(ANSA) - TORTONA, 24 OTT - Convalidato l'arresto, il gip Riccardo Ghio ha disposto - accogliendo la richiesta della procura di Alessandria - la custodia cautelare in carcere per la donna russa accusata di aver ucciso la figlia di poco più di tre anni in casa a Tortona (Alessandria). La trentenne è rinchiusa a Vercelli da ieri. La piccola Alessandra Lucia è stata accoltellata, nella notte tra il 22 e 23 ottobre, nell'alloggio di co-housing sociale nel centro storico della città, dove viveva con la mamma Viktorija, separata dal compagno italiano. Oggi durante l'udienza di convalida la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere. (ANSA).