(ANSA) - TREVISO, 22 NOV - Un giovane di 21 anni, cittadino croato residente in provincia di Udine, è stato arrestato dopo aver aggredito alcuni operatori sanitari, stamani, al pronto soccorso dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le volanti della Questura sono intervenute per la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenze. Il giovane, secondo quanto è stato ricostruito, era in evidente stato di ubriachezza e avrebbe avuto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dei sanitari e di altri pazienti presenti, azionando anche un estintore e danneggiando un pannello in vetro del pronto soccorso. Nessuna persona ha riportato lesioni. Il 21enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato e condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. (ANSA).