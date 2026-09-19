(ANSA) - BRESCIA, 19 SET - Sette agenti della Polizia penitenziaria sono finiti al Pronto soccorso del Civile di Brescia dopo essere intervenuti per fermare due detenuti che, ubriachi, stavano appiccando il fuoco nella loro cella. È accaduto oggi pomeriggio, attorno alle 18, nel carcere di Canton Mombello. L'intervento è stato particolarmente difficile: secondo il sindacato che ha denunciato l'episodio, i due detenuti avrebbero versato olio e sapone liquido sul pavimento e si sarebbero cosparsi di olio per impedire agli agenti di trascinarli fuori dalla cella. Una volta bloccato uno dei due, l'altro avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Sette agenti sono rimasti contusi o hanno riportato traumi e sono stati accompagnati in ospedale. (ANSA).