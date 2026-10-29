(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Gli U2 saranno in Italia il 5 e 6 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Sono state infatti annunciate le date nel Regno Unito e in Europa di Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth, il nuovo tour mondiale che nel 2027 e negli anni successivi vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare a esibirsi negli stadi. La tournée europea della band che ha celebrato i 50 anni di carriera prenderà il via il 26 aprile 2027 da Stoccolma e farà tappa ad Amsterdam, Berlino, Lisbona, Milano e Parigi, con i Wolf Alice come special guest. Annunciati anche i concerti nel Regno Unito, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Aggiunti anche nuovi concerti a Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires. "Non possiamo ancora svelare molto sulla prossima parte di The Greatest Show On Earth: stiamo ancora definendo i dettagli. Ma una cosa possiamo dirla: concluderemo il tour in Irlanda. Non c'è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare", ha dichiarato The Edge. Intanto è disponibile "The Greatest Show On Earth", il nuovo brano scritto dagli U2 insieme a Brian Eno, terzo singolo estratto da Carnaval De Luz, il nuovo album atteso per il 13 novembre. La canzone racconta la storia di due amanti che cercano di mantenere viva la fiducia reciproca e la fede stessa. (ANSA).