(ANSA) - TEHERAN, 29 MAR - L'emittente televisiva qatarina Al Araby riferisce che la sua sede a Teheran è stata danneggiata da un raid aereo. "Un missile israeliano ha preso di mira l'edificio dell'emittente televisiva Al Araby nella capitale, Teheran... danni ingenti e sospensione delle trasmissioni in diretta", ha dichiarato l'emittente in un post su X. Le immagini dall'interno dell'ufficio mostrano finestre rotte, vetri in frantumi e detriti. All'esterno dell'edificio, le strade coperte di detriti e danni agli edifici circostanti. (ANSA).