(ANSA) - DOHA, 29 MAR - Il canale di notizie qatariano Al Araby ha condannato l'attacco che ha colpito "un edificio commerciale e civile" che ospita la sua redazione di Teheran, dopo aver precedentemente riferito che l'attacco aveva danneggiato l'edificio e interrotto le trasmissioni in diretta. In una dichiarazione inviata all'Afp, il canale ha aggiunto che "mettere in pericolo i giornalisti o prenderli di mira è contrario al diritto internazionale e alle Convenzioni di Ginevra". "La Mezzaluna Rossa iraniana ha riferito di 10 feriti nell'attacco", si legge nella dichiarazione, specificando che l'attacco è stato "effettuato utilizzando un missile lanciato da un drone". (ANSA).