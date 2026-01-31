(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono; le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di Gatto; Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te; Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi; Ditonellapiaga con TonyPitony in The Lady is a Tramp; Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via; Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé; Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax; Ermal Meta con Dardust in Golden hour; Fedez & Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura; Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola; Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole; J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita; Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento; Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto; Levante con Gaia in I maschi; Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà; Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore; Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio; Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo; Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno; Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone; Raf con The Kolors in The Riddle; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni; Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho; Tommaso Paradiso con gli Stadio in L'ultima luna; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita. Questa la lista completa delle cover e dei duetti di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, annunciata dal direttore artistico Carlo Conti al Tg1 delle 13.30. (ANSA).