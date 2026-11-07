(ANSA) - VARSAVIA, 07 NOV - Nella casa dell'attentatore di Cracovia, che oggi ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre 15, sono stati individuati i corpi di tre persone, probabilmente membri della sua famiglia. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk durante la conferenza stampa di stasera. "Due donne e un uomo sono stati trovati morti nell'abitazione dell'autore" della sparatoria, ha precisato Tusk, aggiungendo che si trattava probabilmente dei "familiari" del sospettato. Tusk ha poi aggiunto che l'intera casa è stata evacuata per le ispezioni di servizio con il sospetto che dentro si possano trovare altre armi e/o esplosivi. (ANSA).