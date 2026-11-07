(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Non abbiamo mai avuto casi di terrorismo così efferati in Polonia prima d'ora, perché è così che dovremmo definire l'attacco di Cracovia". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il premier polacco Donald Tusk, scrive Tvn24, riferendosi alla sparatoria avvenuta oggi pomeriggio a Cracovia, con un bilancio di cinque morti e sedici feriti. "Spero che tutti i sostenitori dell'attentatore vengano arrestati al più presto", ha aggiunto, ringraziando gli agenti che hanno rischiato la vita e "salvato molte vite". (ANSA).