(ANSA) - BRUXELLES, 31 OTT - "L'attacco al tribunale è un'altra parte del processo di distruzione dello Stato di diritto in Polonia da parte del Pis dei presidenti Duda e Narowcki. Un politico non può entrare in tribunale per emettere ordini o intimidire i giudici, anche se è presidente". Lo ha detto - secondo quanto riporta l'agenzia Pap - il premier polacco Donald Tusk parlando alla nazione dopo lo scontro con il presidente della Repubblica Karol Nawrocki sulla Corte Costituzionale. "Uno stato democratico deve essere forte e capace di far rispettare la giustizia, non possono esserci compromessi su alcune questioni", ha sottolineato. (ANSA).