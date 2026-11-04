(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Migliaia di auricolari usati appesi alle ringhiere in via dei Fori Imperiali: sono iniziate questa mattina le operazioni per rimuovere i dispositivi abbandonati tra il Foro Romano, il Foro di Cesare e Largo Argentina. Una nuova moda tra i turisti, dopo quella dei lucchetti lasciati a Ponte Milvio: in questo caso, a finire appese alle ringhiere sono state le cuffiette utilizzate per ascoltare le guide turistiche. Una curiosa consuetudine che nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione di passanti e utenti dei social, con video e fotografie diventati virali. La vicenda ha richiamato anche l'attenzione del Campidoglio, che ha chiesto un intervento per ripulire le ringhiere. Questa mattina sono quindi entrati in azione gli operatori del Decoro di Ama, insieme alla Polizia Locale di Roma Capitale. Le operazioni, fa sapere Ama, sono ormai in fase di conclusione e saranno completate nelle prossime ore. Gli auricolari, essendo dispositivi elettronici, dovranno seguire le procedure previste per il recupero, il riciclo e il corretto smaltimento dei materiali. La vicenda ha intanto suscitato commenti e ironie sui social. C'è chi segnala un problema analogo con i lucchetti in via degli Annibaldi e chi fa notare, con una punta di sarcasmo, che a volte un video virale sembra ottenere risultati più rapidamente di un reclamo all'azienda capitolina che si occupa della pulizia della città. (ANSA).