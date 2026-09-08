(ANSA) - BELLUNO, 08 SET - Un 43enne turista tedesco è morto precipitando dalla Ferrata Zandonella, sulla Croda Rossa di Sesto, fra le province di Belluno e Bolzano. Ad intervenire è stato il Suem di Pieve di Cadore (Belluno), con un elicottero, dopo che alcuni escursionisti avevano chiamato il 118 avendo sentito delle grida provenire dalla zona del Circolo est della ferrata. Arrivato nel punto indicato, l'equipaggio dell'elicottero ha individuato una persona in un canalone sottostante. Calati il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario, una volta raggiunto il 43enne, il medico ha purtroppo solamente potuto constatarne l'avvenuto decesso, dovuto ai traumi riportati nella caduta. Caricata in barella, la salma è stata recuperata e trasportata al Rifugio Lunelli, a Padola (Belluno), dove è stata affidata ai soccorritori della Val Comelico e della Guardia di Finanza. Al momento della caduta l'uomo, che indossava regolare kit da ferrata, era da solo e nessuno ha assistito all'incidente. Non si sa da quale punto preciso sia scivolato, prima di ruzzolare nel canale per oltre 80 metri. (ANSA).