COMO. E' disperso dalle 12:30 nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per la corrente.



Il ragazzo sedicenne è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. Sul posto i vigili del fuoco, la Guardia costiera e i carabinieri di Menaggio.