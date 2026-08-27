(ANSA) - ROMA, 27 AGO - E' tra i 90 italiani registrati in queste ore in Nepal, come ha fatto sapere la Farnesina: al momento dell'alluvione che ha devastato la zona al confine con il Tibet si trovava dall'altra parte del Paese, ma in queste ore sta vivendo le difficoltà che attanagliano quei territori, causate dal crollo di un ghiacciaio che ha causato un impatto catastrofico a valle. Mariapaola Ricozzi, 40enne di Roccasecca, nel frusinate, è partita per quello che era ed è il viaggio della sua vita, alla scoperta di quelle montagne tanto sognate. Ma nel bel mezzo di questa avventura, affrontata insieme a tre lombarde ed una romana, sono arrivate le notizie dell'alluvione costata la vita a centinaia di persone. "Ieri - racconta Maria Paola Ricozzi - eravamo nella riserva naturale di Chitwan quando abbiamo appreso la notizia dell'alluvione al confine nepalese con il Tibet. E sicuramente siamo stati colpiti dopo avere condiviso una parte della nostra vita con queste persone. Le conseguenze che noi abbiamo subito fortunatamente non sono rilevanti, fortunatamente noi siamo bene". (ANSA).